Zona Oeste do Recife recebe novo "Resort Urbano"

Localizado na Ilha do Retiro, o imóvel contará com 576 apartamentos, área comercial integrada e mais de 24 áreas de lazer

"Nossos empreendimentos normalmente têm um impacto positivo no entorno, como o Ilha do Retiro Boulevard, que vai atender tanto o público do empreendimento quanto da vizinhança", afirma Fernando Fink, diretor de Engenharia da ACLF (Divulgação/ACLF Empreendimentos)

Nesta terça-feira (12), a ACLF Empreendimentos lançou o Ilha do Retiro Boulevard, seu novo empreendimento imobiliário localizado na Estrada dos Remédios, na Zona Oeste do Recife.

Apresentado em evento realizado no Novotel, o projeto reúne duas torres residenciais com 576 apartamentos de 73 m², com dois quartos e uma suíte, além de um centro comercial integrado com mais de 2 mil m² de área bruta locável. Para a proposta de “resort urbano”, o empreendimento aposta em áreas de lazer e soluções sustentáveis, com unidades a partir de R$ 634 mil.

“Esse é o nosso terceiro empreendimento em Recife que vem com a fachada ativa e se conecta a rua. Então, é como se o empreendimento estivesse ligado à região, o que muda bastante a dinâmica do bairro, principalmente com esse mall aberto ao público externo”, comenta Avelar Loureiro Neto, Diretor Comercial da ACLF.

Com previsão de entrega entre 48 e 60 meses, o Ilha do Retiro Boulevard também contará com mais de 24 itens de lazer e convivência. Entre as estruturas previstas estão quadra de tênis em tamanho oficial, quadra de beach tennis, quadra poliesportiva, complexo de piscinas, hidromassagem, academia, pet place, playgrounds, brinquedoteca, minimarket, salão de jogos, duas áreas gourmet e dois salões de festas.

O Diretor de Engenharia da ACLF, Fernando Fink, explica como a inovação sempre fez parte do DNA da empresa: “Nós temos uma visão de buscar eficiência e sustentabilidade, tanto ecológica quanto de negócio. Então, os nossos empreendimentos normalmente têm um impacto positivo no entorno, como o Ilha do Retiro Boulevard, que vai atender tanto o público do empreendimento quanto da vizinhança”.

Um dos diferenciais do projeto é o uso de paredes internas em drywall, característica que permite maior flexibilidade na configuração dos ambientes e possibilita adaptações na planta dos apartamentos. A construtora também mantém uma parceria com a Prefeitura do Recife para a oferta de vagas de emprego e programas de qualificação profissional voltados às comunidades do entorno do empreendimento.

“As pessoas procuram comodidade, segurança e conforto para a família. Esse é o principal caminho para vender bem um produto. Então, essa tendência de empreendimentos com mais comodidades é necessária, porque funciona como um facilitador no dia a dia. Quanto mais recursos o projeto tiver, mais bem visto ele tende a ser”, afirmou Maria Zélia Pereira, Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco.

