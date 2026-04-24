Paulista recebe primeiro bairro-parque de Pernambuco

O lançamento contou com a participação do Diretor de Engenharia da ACLF, Fernando Fink, do Presidente da ACLF, Avelar Loureiro Filho, Sandro Guedes, urbanista e Eduardo Eichenberger, fundador e CEO da Global Governance (Karol Rodrigues/DP Foto)

Inspirado nos conceitos de participação comunitária, caminhabilidade, áreas de uso misto e, sobretudo, no convívio entre as pessoas, a ACLF Empreendimentos anunciou, em coletiva realizada nesta quarta-feira (23), o primeiro bairro-parque de Pernambuco: o Paineiras Bairro-Parque.

Localizado na Estrada do Frio, em Paulista, o projeto ocupa uma área de mais de 170 mil m², organizada em torno de uma praça central com atrações públicas como anfiteatro, lojas, restaurantes, lago, ciclovia, brinquedos de spray, playground, academia ao ar livre e pista de cooper.

“Geralmente, os bairros planejados ficam mais afastados dos centros urbanos, mas estamos buscando criar essa conexão a partir de um vazio urbano já existente. Não estamos indo para fora da cidade, e sim para dentro, onde Paulista nasceu”, explica Avelar Loureiro Filho, CEO e fundador da ACLF Empreendimentos.

A integração entre áreas residenciais, comerciais, de lazer e convivência em um conceito único é um dos grandes diferenciais do projeto, que tem paisagismo assinado pelo escritório Takeda Design.

O primeiro empreendimento do bairro é o Mirante das Paineiras e conta com um projeto que promete seguir com o legado do premiado Mirante do Frio Residence. As obras já começaram e tem entrega prevista para dezembro de 2029.

O projeto conta com cinco torres e 440 unidades de 71 m², com três quartos (sendo uma suíte), varanda gourmet e planta flexível. Apesar da configuração original de três quartos, duas paredes poderão ser removidas, permitindo personalizações como ampliação da sala, criação de escritório integrado ou instalação de porta de correr.

A estrutura de lazer foi planejada para estimular a convivência social, bem-estar e entretenimento a poucos passos de casa. Entre os espaços disponíveis estarão piscinas, quadra poliesportiva, quadra de beach tennis, academia, playground, área de convivência com churrasqueira, terraço gourmet, salão de jogos, pet place, brinquedoteca e salão de festas.

O Paineiras Bairro-Parque aposta na conexão entre pessoas e no contato com a natureza para garantir qualidade de vida e acessibilidade aos moradores, “Este é um planejamento vivo, em constante evolução. E o impacto vai além da urbanização. Envolve geração de emprego, renda e desenvolvimento para a cidade. Entregar esse equipamento sem custo para o município beneficia não apenas o empreendimento, mas toda Paulista”, finaliza Avelar Loureiro.

ACLF Empreendimentos

Com 25 anos de trajetória no mercado imobiliário pernambucano, a ACLF Empreendimentos ergueu 18 grandes projetos, entregando cerca de 8 mil unidades habitacionais de alto padrão, além do icônico Paulista North Way Shopping, principal centro de compras da cidade.

A construtora se destaca pela inovação e qualidade, sendo a primeira de Pernambuco a conquistar a Certificação NDT 1 (Nível de Desempenho Técnico máximo) da Caixa Econômica Federal, que atesta excelência em rapidez, sustentabilidade e durabilidade das obras. Em Paulista, a empresa se consolidou como um verdadeiro motor do desenvolvimento urbano e econômico do município.

