Inflação desacelera para 0,82% em abril no Grande Recife, mas sobe para 5,21% no acumulado dos 12 meses

Em abril, a inflação no Grande Recife foi puxada pelo grupo de Habitação, que saiu de uma deflação (-0,35%) em março para uma alta de 1,38% em abril

Com o resultado registrado no mês, a inflação no Grande Recife ficou acima da média nacional (0,67%) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, desacelerou para 0,82% em abril no Grande Recife, comparado a março, quando os preços haviam alcançado 1,10%. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado registrado no mês, Recife ficou acima da média nacional (0,67%). Já a variação acumulada no ano chegou a 2,97%, enquanto no acumulado dos 12 meses, a inflação na Região Metropolitana do Recife subiu de 4,58% para 5,21%.

Em relação aos segmentos, em abril, o maior resultado foi registrado no grupo Habitação, que saiu de uma deflação de -0,35% em março para uma alta de 1,38% em abril. Esse segmento reúne despesas como aluguel, energia elétrica, água, esgoto e gás.

Segundo o IBGE, a segunda maior alta foi registrada no segmento de Saúde e cuidados pessoais, que saiu de 0,38% para 1,34%. Já o único grupo que registrou deflação foi o de Artigos de residência, que alcançou alta de 0,20% em março, e caiu para -0,34% em abril.

No acumulado do ano até abril, a inflação foi puxada pelo setor de Transportes e Educação. O segmento de Transportes subiu de 5,20% em março para 5,73% em abril, e Educação avançou de 3,71% para 3,85%. Já o menor acumulado no ano, foi registrado no grupo de habitação, que atingiu apenas 0,31% em abril.

Já no horizonte de 12 meses, as maiores variações foram registradas nos grupos Transportes e Vestuário. Transportes chegou a 7,98% em abril, representando mais de 19% de peso no índice geral. Por sua vez, o grupo Vestuário também acelerou, saindo de 6,51% em março para 7,54% em abril.



No mesmo período, o menor resultado foi registrado em Artigos de residência, que saiu de 0,03% em março e chegou em abril com baixa de -0,18%.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no Grande Recife subiu 0,97%, mantendo a inflação dessa categoria mais alta que o IPCA para o mês, e o acumulado no ano alcançou 2,96%.

Entre os grupos de produtos e serviços, as maiores altas em abril foram do segmento de Habitação e Saúde e cuidados pessoais. A Habitação apresentou a maior variação mensal, com alta de 1,60%, seguida de perto por Saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,55%.

No acumulado do ano, transportes lidera com alta de 5,95%. O grupo de Saúde e cuidados pessoais aparece também entre as maiores altas, acumulando 4,08%. Por outro lado, o menor resultado mensal foi observado em artigos de residência, que saiu de 0,48%, apontando alívio nos preços de móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos.

Já no acumulado do ano, a menor variação foi registrada no grupo Habitação, que soma 0,39% até abril, praticamente empatada, novamente, no grupo artigos de residência (0,4%).

Segundo o IBGE, mesmo não liderando a inflação acumulada no ano, o grupo Habitação merece atenção especial pelo seu peso no INPC. Em abril, esse grupo respondeu por cerca de 13,7% da estrutura da cesta de preços utilizada para estimativa do índice no Grande Recife. Isso significa que variações em itens como aluguel, energia elétrica, água e taxas condominiais influenciam o resultado geral do índice.