Banco do Nordeste cresce quase 25% em Pernambuco em 2025; para 2026, o foco é em inovação

Volume de contratações de crédito do Banco do Nordeste em Pernambuco em 2025 foi de R$ 7,8 bilhões. Para 2026, o banco estima chegar a R$ 8,5 bilhões

Superintendente estadual do Banco do Nordeste (BNB) em Pernambuco, Hugo Queiroz (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Banco do Nordeste (BNB) registrou um crescimento de 24,8% em Pernambuco nas contratações globais de 2025. Mesmo diante de um cenário adverso da economia como a alta taxa de juros, o banco notificou alta das contrações no estado nos setores de Comércios e Serviços, Infraestrutura, Indústria e Agricultura, com destaque para os micro e pequenos negócios. Para 2026, o banco também mira no investimento em inovação em todos os setores da economia.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste (BNB) em Pernambuco, Hugo Queiroz, explica que a alta de quase 25% nas contratações foi resultado do crescimento geral no número de contratações.

Em 2025, o BNB gerou um volume de crédito de R$ 7,8 bilhões, quando comparado a 2024, esse volume foi de R$ 6,27 bilhões. Para este ano, o banco estima continuar crescendo e alcançar o volume de R$ 8,5 bilhões em contratações de crédito.

Em visita ao Diario, o superintendente do BNB analisou o posicionamento do estado em relação aos outros locais do Nordeste. “Pernambuco tem um setor de Comércio e Serviços muito forte, além da questão da logística aqui, que se destaca pela posição do estado do ponto de vista geográfico. O estado também é forte no agronegócio com o setor sucroenergético e a fruticultura, no Vale do São Francisco. Além da pecuária que é uma das maiores do Nordeste”, afirma.

Considerando os setores que registraram crescimento nas contratações do BNB no estado, Comércio e Serviços foi responsável por R$ 2,57 bilhões, com alta de R$ 11,9% em comparação ao ano passado.

A indústria gerou R$ 1,1 bilhões, com crescimento de 24,8%, seguido pelo setor de Agricultura R$ 705, com alta de 40%. Em 2025, o segmento que mais cresceu em demanda de crédito foi o de Infraestrutura (R$ 1,32 bilhão) com crescimento registrado de 170%.

Um dos destaques do BNB para o estado em 2025 foi o Crediamigo. O programa com foco no apoio aos micro e pequenos empreendedores cresceu 25% no ano passado, com mais de 300 mil operações.

Inovação

Queiroz destaca que para 2026 o banco planeja dar maior ênfase em projetos de inovação e tecnologia para os pequenos negócios. “A gente precisa trazer esse tema para a discussão, porque esse é o caminho para o Nordeste e para Pernambuco dar um salto à frente. Para isso, precisamos dar estímulos como condições de crédito mais baratas”, aponta.

Outro destaque na atuação do BNB é o de desenvolvimento territorial. Nele, o banco atua entendendo as principais necessidades dos pequenos produtores, identificando as principais demandas dos municípios para o investimento em projetos de crescimento local.

Infraestrutura

O superintendente destaca ainda que o Banco do Nordeste atuou em diferentes frentes apoiando projetos de saneamento em Fernando Noronha e Porto de Galinhas. Segundo ele, regiões turísticas de Pernambuco ainda precisam de um olhar mais voltado para o investimento em infraestrutura para movimentar o setor. Ele dá exemplo do aeroporto de Maragogi, em Alagoas, que deve consolidar ainda mais o setor de turismo nesse estado, que é movimentado, principalmente, por esse segmento.