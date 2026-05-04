Petróleo fecha em alta com escalada no Oriente Médio e impasse no Estreito de Ormuz

Para junho, o petróleo WTI negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 4,29% (US$ 4,48), a US$ 106 42 o barril

Novos episódios envolvendo o Estreito de Ormuz elevam o risco de perturbações no fluxo da commodity energética e reforçam a incerteza sobre uma solução diplomática entre Estados Unidos e Irã (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, 4, à medida que a escalada das tensões no Oriente Médio voltou a ditar o comportamento dos mercados globais neste início de semana. Novos episódios envolvendo o Estreito de Ormuz elevam o risco de perturbações no fluxo da commodity energética e reforçam a incerteza sobre uma solução diplomática entre Estados Unidos e Irã.

O petróleo WTI para junho, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 4,29% (US$ 4,48), a US$ 106 42 o barril. Já o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 5,8% (US$ 6 27), a US$ 114,44 o barril.

O Irã afirmou que irá interceptar à força qualquer embarcação que viole suas normas marítimas e voltou a advertir os Estados Unidos a não entrarem na região, após Washington anunciar que passará a "guiar" navios retidos. O presidente americano, Donald Trump, declarou que Teerã atacou apenas embarcações de países "não relacionados" à operação marítima dos EUA no Estreito de Ormuz, incluindo um cargueiro da Coreia do Sul.

Analistas do Eurasia Group avaliam que o plano americano dificilmente aumentará de forma relevante, no curto prazo, o volume de navegação pelo Estreito. Para isso, dizem, seria necessário o aval do Irã ou um reforço expressivo da presença naval na área. Já Phil Flynn, do Price Futures Group, alerta que se o Irã de fato começar a disparar mísseis contra navios de guerra dos EUA, o conflito pode escalar rapidamente.

A tensão se expandiu após países do Golfo elevarem o nível de alerta diante dos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi afirmou ter "pleno direito de responder".

