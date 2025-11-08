Primeiro centro de triagem têxtil do Grande Recife fortalece cadeias de brechós

Aberto em outubro, o Centro de Triagem integra o projeto Repense Reuse, que chegou ao Recife em abril de 2025

Iniciativa une inovação e sustentabilidade para prolongar a vida útil das roupas e reduzir os efeitos do fast fashion. (Foto: Divulgação)

Recife conta com uma nova iniciativa que combina a economia circular e a sustentabilidade têxtil. No bairro da Imbiribeira, foi aberto o Centro de Triagem do Repense Reuse, um espaço de quase 400 m² totalmente voltado à curadoria e reaproveitamento de produtos têxteis.

A operação, iniciada no começo de outubro, faz parte de uma iniciativa regional da Humana Brasil, que tem como missão reduzir o desperdício, fomentar o consumo consciente e gerar oportunidades de emprego formal.

O espaço começou a funcionar com dez colaboradores contratados no regime CLT, nas áreas de gestão, logística e produção, todos capacitados para atuar dentro dos padrões de sustentabilidade e segurança.

“O Centro de Triagem é mais do que um espaço logístico; é parte de uma cadeia sustentável que busca dar nova vida aos produtos têxteis e, ao mesmo tempo, gerar empregos formais e renda na comunidade. Nosso compromisso é com o meio ambiente e com o desenvolvimento social”, afirma Claudia Andrade, executiva de Implementação do Repense Reuse.

Com 65 toneladas de peças reaproveitadas, o projeto fortalece brechós e incentiva o consumo consciente. (crédito: Divulgação)

Triagem e curadoria

Após a chegada dos produtos, as peças passam por um processo rigoroso de curadoria têxtil, seguindo o padrão internacional. O trabalho começa com a separação dos mesmos, seguido de avaliação do estado de conservação, qualidade e da destinação correta de cada item.



No Centro de Triagem, cada peça é inspecionada manualmente por profissionais treinados para identificar o potencial de reaproveitamento. As roupas e acessórios em boas condições seguem para reuso e revenda nas futuras Lojas Humana, enquanto as peças danificadas são enviadas para reciclagem têxtil, onde os materiais são transformados em novos insumos industriais. Dessa forma, os donos de brechós já podem visitar o local para adquirir produtos para revenda.

“Nosso foco é assegurar que cada item passe por um processo criterioso de triagem e classificação. Assim, conseguimos garantir qualidade e confiabilidade aos parceiros comerciais, fortalecendo o ecossistema de brechós e promovendo o consumo responsável”, destaca Cíntia Costa, gerente do Centro de Triagem do Repense Reuse no Recife.

Impacto ambiental e econômico

Com 65 toneladas de produtos têxteis já arrecadados, o novo Centro de Triagem reforça o compromisso com a sustentabilidade ao reduzir o desperdício e promover a economia circular. O espaço dá novo destino a roupas e acessórios que ainda têm potencial de uso, prolongando sua vida útil e estimulando o consumo consciente.

A iniciativa também busca enfrentar os impactos do fast fashion, modelo de produção e consumo que estimula a compra constante de novas peças e o rápido abandono das antigas. Além de evitar o desperdício, o projeto gera emprego, renda e inclusão social, fortalecendo a cadeia produtiva local e criando novas oportunidades para trabalhadores da região.

“O Repense Reuse tem o compromisso de consolidar um modelo de gestão têxtil sustentável em todo o país. A implantação do Centro de Triagem no Recife é um passo estratégico para ampliar o alcance da economia circular e fortalecer as práticas de responsabilidade socioambiental na região Nordeste”, ressalta Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse.

O projeto será expandido com a abertura das Lojas Humana no Recife até 2026, consolidando sua presença no Nordeste e reforçando o compromisso com o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável.

Como doar