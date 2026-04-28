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Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai para R$ 130 milhões; veja as dezenas sorteadas

92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada

Agência Brasil

Publicado: 28/04/2026 às 22:14

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Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. /Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada. 5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada.

Veja também:

Apostas


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Mega-Sena , Resultado da Mega-Sena
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