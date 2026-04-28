Aneel aprova alta média de 4,25% para consumidores da Neoenergia Pernambuco

Os novos patamares tarifários passam a valer a partir de amanhã, 29 de abril.

A Neoenergia Pernambuco alerta que o uso consciente da energia elétrica e a adoção de hábitos simples na rotina, podem contribuir com a redução do custo (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 28, o Reajuste Tarifário Anual de 2026 da Companhia Energética de Pernambuco (Neoenergia PE), com alta média de 4,25% para os consumidores da distribuidora.

Na divisão por grupos de consumidores, aqueles na alta tensão, como grandes indústrias e empresas, perceberão um efeito médio de 7,19%. Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de 3 41%.

Os custos de componentes financeiros, encargos setoriais, transmissão de energia e compra de energia foram os fatores que pressionaram as tarifas no atual ciclo de revisão. Os novos patamares tarifários passam a valer a partir de amanhã, 29 de abril.

A Companhia Energética de Pernambuco é sediada na cidade de Recife (PE) e atende aproximadamente 4,23 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 8,2 bilhões.