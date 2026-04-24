Governo desiste de uso do FGTS para pagar débitos de endividados e foca em nova fase do Desenrola

A decisão está em fase final de discussão e pode ser fechada na próxima segunda-feira (27)

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (Joédson Alves/Agência Brasil)

O governo federal desistiu da proposta de permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para combater o endividamento da população. Segundo informações do G1, agora o governo deve apostar em uma nova fase do programa Desenrola.

O motivo da desistência, de acordo com a reportagem, são as dificuldades jurídicas para viabilizar o uso do FGTS para quitação ou redução de dívidas.

Segundo o G1, a decisão está em fase final de discussão dentro da área técnica do governo e pode ser fechada na próxima segunda-feira (27). Nesta data, o ministro da Fazenda, Dario Duringan, se reúne com representantes dos principais bancos em São Paulo.

O Desenrola foi promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022 e é considerado um programa importante do início do atual governo.

