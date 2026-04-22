IRPF 2026: Centro Universitário realiza mutirão gratuito para contribuintes de Jaboatão dos Guararapes

Prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física vai até o dia 29 de maio (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O Centro Universitário dos Guararapes (UniFG Pernambuco), que faz parte do Ecossistema Ânima, realiza um mutirão gratuito para auxiliar os contribuintes que ainda têm dúvidas sobre regras e mudanças no processo. O serviço acontece por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da instituição, em parceria com a Receita Federal. Os atendimentos acontecem neste sábado (25), das 9h às 16h, e na próxima terça-feira (28), das 9h às 20h, no campus Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, sem necessidade de inscrição prévia.

Segundo o coordenador do NAF, professor Valter Soares, mesmo sem mudanças estruturais significativas, a Receita Federal tem intensificado o rigor na análise das informações. “A declaração em si não mudou muito, mas o nível de fiscalização aumentou consideravelmente. Hoje, a Receita cruza dados de diversas fontes, como bancos, empresas e planos de saúde, e qualquer inconsistência pode levar o contribuinte à malha fina”, explica.

A redução no número de lotes de restituição e o avanço da declaração pré-preenchida, que simplifica o processo e aumenta a segurança das informações, estão entre as principais mudanças. “A proposta de isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês também tem gerado dúvidas, mas essa regra ainda não impacta a declaração atual”, esclarece o docente.

Outro alerta importante diz respeito ao prazo de entrega. Quem não enviar a declaração dentro do período estipulado estará sujeito a multa e poderá ter o CPF classificado como “pendente de regularização”, o que pode gerar restrições em serviços financeiros. “O ideal é não deixar para a última hora. Organizar os documentos com antecedência e revisar todas as informações antes do envio são atitudes simples que evitam muitos problemas”, reforça Valter Soares.

Serviço

Mutirão gratuito do IRPF 2026 na UniFG Pernambuco (Campus Piedade)

Quando: Sábado (25), das 9h às 16h e terça-feira (28), das 9h às 20h

Atendimento por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia.

Documentos necessários: CPF e documento de identidade; comprovantes de renda; comprovante de residência; comprovantes de despesas dedutíveis (como planos de saúde, educação, entre outros); e dados de acesso à conta GOV.BR.

