Recife institui grupo de trabalho para executar projeto de R$ 600 milhões próximo ao aeroporto

Prefeitura, Ministério dos Portos e Aeroportos e Aena buscam acelerar a expansão logística e comercial no entorno do terminal da capital do estado

Assinatura do decreto entre Aena e Prefeitura do Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor) e a Aena Brasil, assinou, nesta sexta-feira (17), um decreto que institui o Grupo de Trabalho (GT) de Expansão Aeroportuária para o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre. A iniciativa visa destravar e coordenar investimentos que somam R$ 600 milhões, com a expectativa de gerar 15 mil novos empregos diretos e indiretos na capital pernambucana.

O pacote de investimentos foi anunciado pelo MPor em outubro do ano passado. Segundo a gestão municipal, o Grupo de Trabalho tem como proposta garantir maior celeridade administrativa, segurança jurídica e previsibilidade para os investimentos, além de fortalecer a coordenação entre os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento da área.

A oficialização contou com a participação do ministro Tomé Franca, do prefeito Victor Marques, do presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, além de nomes do secretariado da capital. Denominado pela Aena como "Investe Mais Aeroporto", o plano prevê a ocupação de uma área de 600 mil metros quadrados, que deverá transformar o entorno do terminal em um polo de serviços e comércio.

Para o prefeito do Recife, Victor Marques, a prefeitura e a Aena se reunirão mensalmente para atuar na resolução de demandas com celeridade. “Então, a gente fez questão de marcar essa posição, esse momento e principalmente de garantir que esse grupo vai ter rotina, vai ter a governança bem feita, bem trabalhada, monitorando os prazos e os responsáveis para garantir que a cidade vai ganhar com isso”, afirmou.

Ainda de acordo com o prefeito, o município também fará investimentos no entorno para melhorar os acessos para a área do aeroporto, que costuma alagar quando chove. “A gente lembra que o aeroporto está situado na bacia do Rio Tejipió, que é suscetível a alagamentos, é suscetível às chuvas e que a gente também está colocando muito recurso, muita energia para reduzir esse impacto”, declarou.

Investimentos

Motta diz que Câmara está disposta a rediscutir com o governo a 'taxa das blusinhas'

Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões

STF julga na próxima semana prisão de ex-presidente do BRB Veja também:

Segundo a Prefeitura do Recife, entre as ações já em andamento na região está a implantação da ciclovia da Avenida Mascarenhas de Moraes, um dos principais corredores viários da Zona Sul. A estrutura terá investimento total de R$ 10,6 milhões e 6,7 quilômetros de extensão. A primeira etapa, com 3,6 quilômetros de extensão entre o aeroporto e a Avenida General Mac Arthur, está sendo executada com recursos da Aena Brasil.

As etapas seguintes serão realizadas com recursos próprios do município, ampliando a conectividade e a mobilidade na região.

Ainda conforme a gestão municipal, para a área estão previstas a implantação de um centro logístico, um terminal intermodal e um complexo comercial com hotel, fortalecendo o papel estratégico do Recife como polo logístico, turístico e econômico.

Para o ministro Tomé Franca, o investimento na infraestrutura do entorno do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, tende a dar melhor acesso ao passageiro e ao turista que chega para visitar a capital.



Segundo ele, os empreendimentos imobiliários serão receitas acessórias, isto é, serviços adicionais que não constituem a atividade principal da Aena. “E aí temos tecnologias, hotéis, shopping, centros comerciais, enfim. Existe o ‘Masterplan’ que a concessionária apresentou e foi aprovado pela ANAC, que será desenvolvido pela Aena nos próximos anos”, afirmou Tomé Franca.

Já o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, explicou que o programa “Investe Mais Aeroporto, não permite que o aeroporto seja aquela infraestrutura fria, onde a gente só pousa e só decola, esse projeto de cidade aeroportuária pode trazer outras atividades que paralelamente vão gerar muito mais empregos para as cidades”.