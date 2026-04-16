Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 60 milhões; veja as dezenas sorteadas

33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada

Agência Brasil

Publicado: 16/04/2026 às 22:01

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. /Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42

33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada. 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

