Aposentados e pensionistas do INSS em Pernambuco terão o 13º salário antecipado

Antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do estado deve injetar de R$ 2,7 bilhões na economia do estado

Fachada do INSS (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Cerca de 1,4 milhão de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Pernambuco terão o valor do 13º salário antecipado nos meses de abril e maio deste ano. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A antecipação transferirá R$ 2,7 bilhões aos beneficiários do estado.

Terão direito à antecipação do 13º beneficiários que receberam, em 2026, benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Não recebem 13º salário beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda e de Renda Mensal Vitalícia.

O calendário de pagamento da primeira parcela vai de 24 de abril até 8 de maio. A segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Primeira parcela

Os pagamentos começam em 24 de abril (final 1) para quem recebe até um salário mínimo e vão até o dia 8 de maio (final 0). Para quem ganha acima do piso nacional, os pagamentos ocorrem entre 4 e o de maio, de acordo com o final do benefício.

Segunda parcela

Já a segunda metade do 13º salário, para quem ganha até um salário mínimo, será paga entre o período de 25 de maio (final 1) até o dia 8 de junho (final 0). Para quem recebe acima, os pagamentos serão de 1º a 8 de junho.

