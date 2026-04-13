Frente da Transnordestina debate desafios para a retomada da ferrovia em Pernambuco

Trecho Salgueiro–Suape da Transnordestina, que possui 544 km de extensão, está em fase de estruturação das obras; Licitação do trecho entre Custódia e Arcoverde, com cerca de 73 km de extensão, deve ser homologada ainda em abril

Considerada uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil, a Transnordestina possui 1.750 km de extensão e passa por mais de 80 municípios conectando áreas produtoras do Nordeste aos portos estratégicos da região (Foto: Elvis Aleluia/ Sudene)

A Frente Parlamentar em Defesa da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco realizou uma reunião para tratar sobre desafios que envolvem a retomada do trecho pernambucano da Transnordestina. O encontro foi nesta segunda-feira (13) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A expectativa é de que a homologação do vencedor da licitação aconteça ainda em abril. O contrato de R$ 391,2 milhões prevê prazo de 53 meses para execução do trecho entre Custódia e Arcoverde, com cerca de 73 km de extensão.

O encontro marcou a apresentação do Projeto Executivo do trecho pernambucano pela Infra S.A., responsável pela condução da obra no estado. Durante a apresentação técnica, o diretor de Empreendimentos da Infra, André Ludolfo apresentou os desdobramentos sobre o andamento do trecho Salgueiro–Suape, que possui 544 km de extensão e está em fase de estruturação das obras.

Entre os principais destaques abordados por Ludolfo está a licitação já realizada para o lote entre Custódia e Arcoverde, com cerca de 73 km de extensão, incluindo obras de infraestrutura e engenharia necessárias à conclusão do segmento. A previsão é de que a homologação do vencedor do certame ocorra ainda neste mês. O contrato de R$ 391,2 milhões prevê prazo de 53 meses para execução.

“Além disso, há expectativa de novos editais ainda no primeiro semestre de 2026, ampliando o ritmo de implantação da ferrovia no estado, com contratações de obras até o fim deste ano”, disse o diretor. Os trechos a serem contemplados nessa etapa são de Cachoeirinha a Belém de Maria (SPS07) e de Pesqueira a Cachoeirinha (SPS06). As licenças do trecho de Salgueiro a Belém de Maria já estão sob a responsabilidade da Infra.

Ludolfo explicou que os trechos que ligam Belém de Maria ao Porto de Suape (142 quilômetros) estão na fase de elaboração conceitual dos traçados da ferrovia. “Os traçados ainda não estão definidos e a Infra também não tem sua imissão”, frisou. Em contrapartida, ele elencou que a Infra já detém o termo de delegação do Dnit, a licença de instalação e foram contratadas empresas para a gestão fundiária para as áreas da ferrovia, para a realização de estudos ambientais. “Também publicamos o primeiro edital de supervisão de obras”, disse.

Representando a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o superintendente Francisco Alexandre reforçou o compromisso da Sudene com a integração logística do Nordeste, ressaltando a ferrovia como um dos principais vetores estruturantes da Região. “O trecho pernambucano da Transnordestina é essencial para o estado, tanto para escoamento da produção e, principalmente, para a promoção do desenvolvimento”, afirmou.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Transnordestina em Pernambuco, deputado estadual João Paulo, autor da convocação da reunião, lembrou que Pernambuco correu o risco real de ficar à margem de um dos maiores corredores logísticos do País. “A obra no trecho Custódia - Arcoverde é uma etapa inicial, mas simbólica porque marca a retomada da obra”, ressaltou.

Considerada uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil, a Transnordestina possui 1.750 km de extensão e passa por mais de 80 municípios conectando áreas produtoras do Nordeste aos portos estratégicos da região. Além de gerar empregos e movimentar a economia local, a ferrovia deve reduzir custos logísticos e conectar o interior nordestino aos mercados nacionais e internacionais.

O projeto da ferrovia está dividido em dois grandes trechos: o que liga Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), atualmente em execução, e o ramal pernambucano entre Salgueiro e o Porto de Suape.

