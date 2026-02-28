Transnordestina: Alepe fará audiência pública para detalhar projeto da ferrovia em 13 de abril

Em reunião com o diretor de Empreendimentos da Infra S.A., André Ludolfo, o deputado estadual João Paulo (PT) o convidou para a audiência pública marcada para 13 de abril, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)

Trânsnordestina em Salgueiro (Rafael Vieira)

O retomada da construção da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro e Suape, em Pernambuco, está sendo garantia pelo Ministério dos Transportes, inclusive, com previsão de abertura de licitação de lotes neste ano. Em reunião com o diretor de Empreendimentos da Infra S.A., André Ludolfo, o deputado estadual João Paulo (PT) o convidou para a audiência pública marcada para 13 de abril, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).