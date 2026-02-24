Preço da cesta básica tem queda de 2,21% em janeiro no Grande Recife, diz Procon-PE

Segundo o Procon-PE, arroz, bandeja de ovo e charque de segunda foram os destaques na queda do preço da cesta básica

A cesta básica na Região Metropolitana do Recife registrou queda de 2,21% em janeiro. Os dados foram divulgados pelo Procon-PE nesta terça-feira (24). Segundo o levantamento, no primeiro mês de 2026, a cesta básica chegou a custar R$ 689,24, ficando R$ 15,61 mais barata em relação ao mês de dezembro de 2025, quando podia ser encontrada no valor de R$ 704,85. O levantamento apontou que a cesta de janeiro, compromete 42,25% (689,24), do salário mínimo atual (R$ 1.621,00).

A pesquisa mostra também a redução no valor médio de alguns alimentos na passagem de um mês para o outro, como a bandeja com 30 ovos brancos, que em dezembro custava, R$ 16,79, e caiu para R$ 14,51. O quilo do arroz saiu de R$ 3,80, para R$ 3,64 e o quilo da charque de segunda que reduziu de R$ 38,50 para R$ 37,48.

Segundo o órgão, o levantamento foi realizado entre os dias 19 e 26 de Janeiro por agentes fiscalizadores do Procon-PE. A pesquisa de preços da cesta básica avaliou 26 supermercados da Região Metropolitana do Recife (RMR).



Variações de preços

No setor alimentício, o quilo do alho chegou a variar 213.84% nos preços fixados nos estabelecimentos , ele foi encontrado em um local por R$ 15,90 e em outro por R$ 49,90. Já o pacote de fubá de milho (500g), foi encontrado em um estabelecimento por R$ 0.99 e em outro por R$ 1.88, registrando uma diferença de 89.90%.

Itens de higiene pessoal

A pesquisa identificou variações significativas nos preços de produtos de higiene pessoal, como o pacote de papel higiênico com quatro rolos de 30 metros, que foi encontrado por R$ 2,25 em um estabelecimento e por R$ 9,99 em outro, uma variação de 344%.

O pacote de absorvente higiênico com 8 unidades, em seu menor preço, foi encontrado a R$ 2,49, enquanto o maior foi R$ 7,49, resultando em uma diferença percentual de cerca de 200.80%.

Materiais de limpeza

Os itens no setor dos materiais de limpeza também apresentaram alta variação de preço. O sabão em pó de 500g foi encontrado em seu menor preço por R$ 1,48 e em seu maior preço por R$ 3,98, chegando a variar 168,92%.

Outro item avaliado foi o pacote de esponja de lã de aço com 8 unidades. O menor preço encontrado foi R$ 1,49, enquanto o maior foi R$ 2,99, resultando em uma diferença de cerca de 100,67%.

A pesquisa avaliou 27 produtos, entre alimentos, limpeza doméstica e higiene pessoal, em estabelecimentos localizados no Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. É possível ter acesso a pesquisa completa através do site: www.procon.pe.gov.br.