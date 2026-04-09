Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 40 milhões; veja as dezenas sorteadas

47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.985,84 cada

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.994 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55

47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.985,84 cada. 2.909 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 905,11 cada.

Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.