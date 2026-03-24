Ovos de Páscoa tem variação de preços até 63% no Recife, aponta Procon

Pesquisa do Procon-PE em dez estabelecimentos do Recife ainda mostra que ovos de chocolate e caixas de bombons estão quase 25% mais caros em 2026

O Procon-PE divulgou pesquisa para a Páscoa 2026 (Foto: Divulgação/Procon-PE)

A variação de preços dos ovos de Páscoa chegou a 63,54% em estabelecimentos de Pernambuco, enquanto houve aumento de quase 25% em relação aos valores de 2025. Já as caixas de bombons tiveram variação de até 58,51% e alta nos preços de 16,67%. Os dados são da pesquisa divulgada nesta terça-feira (24) pelo Procon Pernambuco.

Em relação aos ovos de Páscoa, o ovo Sonho de Valsa (277g) foi encontrado por R$ 74,90 no maior preço e R$ 45,80 no menor, uma variação de 63,54%. Já em sua maior versão, com 357g, o ovo de Sonho de Valsa foi encontrado por R$ 110,90 em um estabelecimento e por R$ 69,80 em outro, o que representa uma diferença de 58,88%.

Os tradicionais ovos com brinquedos também apresentaram variação. O de 166g, acompanhado de uma boneca Barbie, foi encontrado por R$ 119,90 em uma loja e por R$ 84,80 em outra, uma diferença de 41,39%.

As caixas de chocolate também tiveram diferenças expressivas de preços, segundo o Procon-PE. Em caixas da marca Garotices a variação foi de até 58,51%. O menor valor foi encontrado por R$ 11,98 enquanto o maior custava R$ 18,99. A caixa da Nestlé era vendida por R$ 13,98 em um local e por R$ 21,90 em outro, com variação de 56,65%.

Aumento nos preços

Na comparação com o ano passado, de acordo com o Procon-PE, o ovo de Sonho de Valsa de 357g, que em 2025 custava R$ 65,73, foi encontrado por R$ 82,11, o que representa um aumento de 24,91%. A versão menor do produto (217g) que custava R$ 54,02, também ficou mais cara, sendo vendida a R$ 66,85, um salto de 23,75%.

As caixas de bombons também registraram aumento no preço médio. Segundo o órgão, a caixa Nestlé de 251g passou de R$ 15,36 em 2025, para R$ 16,97, uma elevação de 10,51%. Já a Garotices de 250g teve um aumento de 16,67%, custando R$ 16,07.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 17 de março, analisando 49 variedades de ovos de Páscoa, de diferentes marcas e tamanhos, além de cinco tipos de caixas de chocolates, em 10 estabelecimentos do Recife.

