Pesquisa do Procon-PE aponta variação de até 217% em produtos da Páscoa no Grande Recife

Pesquisa do Procon-PE analisou preços de produtos típicos da Páscoa como peixes, vinho e crustáceos em 12 estabelecimentos do Grande Recife

No total, a pesquisa analisou 45 itens, sendo 26 tipos de peixes, 10 de crustáceos e 9 produtos de mercearia (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Procon Pernambuco realizou, entre os dias 12 e 20 de março, um levantamento de preços de peixes, crustáceos e itens de mercearia. Foram visitados 12 estabelecimentos da Região Metropolitana do Recife com o objetivo de orientar os consumidores para as compras na Páscoa, época em que a procura por esses produtos costuma aumentar significativamente no estado.

De acordo com a pesquisa, no segmento de peixes, o quilo do filé de merluza teve a maior variação, chegando a 217,27%, sendo encontrado em seu maior valor por R$79,00, e em seu menor por R$24,90.

A segunda maior variação foi encontrada no preço do filé de polaca, com diferença de 172,50%, sendo encontrado, em seu maior valor, por R$109,00, e em seu menor por R$40,00. Já o filé de tilápia teve variação de 166,87%, com preço mínimo encontrado por R$32,90, e em seu preço máximo por R$87,80.

Entre os crustáceos, o pacote de 400g de filé de camarão cinza médio apresentou variação de 67,56%, encontrado em seu valor mínimo por R$25,00, e em seu maior por R$41,89. O quilo do marisco teve diferença de 66,00%, sendo encontrado em seu valor mínimo por R$30,00, e em seu maior por R$49,80.

Produtos de mercearia

Segundo o órgão, nos produtos de mercearia foram observadas as maiores variações. A garrafa de vinho branco seco (750 ml) foi encontrada com diferença de 209,18%, com preço mínimo de R$14,49, e no maior preço, por R$44,80. Já o azeite de oliva (500 ml) registrou queda de 18,56% em relação ao ano passado, passando de R$47,23 para R$38,47.

No total, a pesquisa analisou 45 itens, sendo 26 tipos de peixes, 10 de crustáceos e 9 produtos de mercearia.

