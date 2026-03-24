Conselho do FGTS aprova mudanças no Minha Casa, Minha Vida e amplia teto de renda e valor dos imóveis

Conselho Curador do FGTS aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira (24), um conjunto de alterações no programa Minha Casa, Minha Vida

Minha Casa Minha Vida (Ricardo Stuckert/PR)

O Conselho Curador do FGTS aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira (24), um conjunto de alterações no programa Minha Casa, Minha Vida. As mudanças ampliam tanto o limite de renda das famílias que podem participar quanto os valores máximos permitidos para financiamento de imóveis.

A reformulação prevê, ainda, o reforço de recursos por meio do Fundo Social, que destina cerca de R$ 31 bilhões ao programa habitacional.

Com as novas regras, os tetos de renda mensal foram reajustados em todas as faixas. Na Faixa 1, o limite passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na Faixa 2, houve aumento de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já na Faixa 3, o valor subiu de R$ 8.600 para R$ 9.600. A Faixa 4, voltada à classe média e criada no ano passado, teve o teto ampliado de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

No caso da Faixa 1, a atualização também inclui a criação de uma nova taxa de juros, fixada em 4,50%, destinada a famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 3.200.

Além disso, os limites máximos para aquisição de imóveis foram elevados nas faixas superiores. Na Faixa 3, o valor passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil, o que representa um aumento de 14%. Já na Faixa 4, o teto foi reajustado de R$ 500 mil para R$ 600 mil, com incremento de 20%.

