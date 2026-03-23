Diesel S10 registra queda de até R$ 0,70 nesta segunda-feira (23), aponta Truckpag

No Brasil, o combustível acumulava alta de 27% desde o início da guerra no Oriente Médio, no dia 28 de fevereiro

Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a trégua de “cinco dias” anunciada, nesta segunda-feira (23), pelo presidente norte-americano, Donald Trump, os preços do petróleo passaram a operar em queda. Nesta segunda, a média do litro do Diesel S10 no país teve pico de queda às 15h, chegando a R$ 0,70 de redução em alguns postos.

O levantamento é da Truckpag, empresa que faz gestão de frotas e está monitorando o preço do combustível diariamente. Segundo a plataforma, à noite, o preço do litro no país chegou a R$ 7,32, apresentando queda de R$ 0,40 em comparação com o início do dia, quando custava R$ 7,36.

Em 28 de fevereiro, início do conflito no Oriente Médio, o Diesel S10 custava R$ 5,74. Comparado ao valor desta segunda-feira, o salto acumulado é de 27% (ou R$ 1,58 a mais por litro).

De acordo com o Truckpag, a Bahia registrou a maior variação desde o início da guerra, com uma alta de R$ 2,12, sendo o valor por litro mais caro do país. Já Pernambuco teve o quarto maior aumento do Nordeste, com um acréscimo de R$ 1,41 no preço por litro.

Conflito no Oriente Médio

Os anúncios de Trump foram feitos na rede social Truth Social. Na postagem, o presidente informou que adiou os ataques a infraestruturas energéticas caso o Estreito de Ormuz não fosse reaberto até a noite desta segunda.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores iraniano "negou que quaisquer negociações ou conversas tenham ocorrido com os Estados Unidos nos últimos 24 dias".

"Não houve negociações com os Estados Unidos, e notícias falsas estão sendo usadas para manipular os mercados financeiros e de petróleo e escapar do impasse em que os Estados Unidos e Israel estão presos", declarou na rede X.

