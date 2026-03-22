Ataque hacker atinge BTG e suspende operações via pix

Banco afirma que não houve vazamento de dados e diz ter recuperado maior parte dos valores desviados

Em nota oficial, a instituição informou que não houve acesso a contas de clientes nem exposição de dados (Foto: Divulgação)

O banco BTG Pactual confirmou, neste domingo (22/3), a identificação de “atividades atípicas relacionadas ao pix” e decidiu suspender temporariamente o serviço enquanto investiga um possível ataque hacker. Em nota oficial, a instituição informou que não houve acesso a contas de clientes nem exposição de dados.

Fontes ouvidas pela reportagem indicam que o valor pode ter chegado a cerca de R$ 100 milhões. “A maior parte, no entanto, já foi recuperada ao longo do dia. Ainda restariam entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões” em processo de recuperação, disse o banco, em nota.

De acordo com o banco, os valores afetados não pertencem a clientes, mas, sim, a recursos mantidos pela instituição junto ao Banco Central do Brasil. A autoridade monetária, inclusive, teria identificado indícios de irregularidade nas primeiras horas da manhã e iniciado alertas por volta das 6h. Não há sinais de que os sistemas do Banco Central tenham sido comprometidos.

A instituição reforça que a resposta foi rápida e que mecanismos de segurança permitiram conter boa parte do prejuízo. A suspensão do pix, segundo o BTG, é uma medida preventiva até que todos os detalhes do incidente sejam esclarecidos.

O banco afirma ainda que segue monitorando o caso e mantém seus canais de atendimento abertos para clientes, reiterando que a segurança das informações permanece como prioridade.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.