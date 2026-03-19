Pacto pelo Agro: Suape inicia nova rota com maior exportação de ovos da história de Pernambuco

Exportação impulsionada pelo Pacto Pelo Agro será de cerca de 5 milhões de unidades, que serão embarcadas para Serra Leoa e Mauritânia, no continente africano

A operação faz parte do Pacto pelo Agro, uma parceria entre o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (Foto: Divulgação)

O Complexo Industrial Portuário de Suape realiza, nesta sexta-feira (20), a maior operação de exportação de ovos da história do estado. Serão embarcadas 5 milhões de unidades com destino a Serra Leoa, na África, movimentando mais de R$ 2 milhões.

A operação representa a retomada do Complexo Industrial Portuário de Suape com a agroindústria, abrindo a oportunidade para se tornar o principal meio de escoamento dos produtores pernambucanos.

Construída pela DEP Export Solution, a exportação marca a abertura de um mercado estratégico para o setor avícola estadual. A carga, distribuída em contêineres, reúne a produção de três granjas de destaque no Agreste e na Zona da Mata: São Luís (São Bento do Una), OvoNovo (Caruaru) e Ovos Enavis (Orobó). Mais do que uma transação comercial, a iniciativa quer consolidar Pernambuco como um fornecedor confiável e recorrente para o mercado global.

A operação faz parte do Pacto pelo Agro, uma parceria entre o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca. O objetivo é reduzir problemas logísticos e ampliar o escoamento da produção local do agronegócio de Pernambuco e de outras regiões para novos mercados.

Segundo o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a operação representa o início de outras operações que acontecerão em Suape com foco em mercadorias do setor agropecuário. “Unimos nossa infraestrutura de ponta a uma posição geográfica privilegiada para transformar o Estado em um polo exportador de referência, consolidando o nosso porto como um competitivo hub logístico. O próximo passo é avançar cada vez mais, conforme orientação da governadora Raquel Lyra, para atrair também as cargas de fruticultura do Vale do São Francisco, segmento que assinou protocolo de intenções com o Pacto pelo Agro e está em tratativas na expectativa de escoar a produção por Suape”, disse.

Para o secretário de Agricultura, Cícero Moraes, a nova rota aberta pela avicultura pernambucana pelo Porto de Suape é apenas um passo no caminho que o Pacto pelo Agro está abrindo para os produtores do Estado e da região. “Temos um agro forte que precisava estar mais próximo de Suape, para que possamos estimular ainda mais as nossas exportações, criando rotas, abrindo novos mercados. É o que estamos fazendo, por orientação da governadora Raquel Lyra. E vamos acelerar ainda mais esse passo, estimulando a agropecuária, os produtores de frutas e de diversas outras culturas que fazem a força da nossa agricultura”, ressalta Cícero.

A operação foi comemorada por representantes do setor no estado. Segundo o presidente da Associação Avícola de Pernambuco (Avipe), Giulliano Malta, a exportação dessa quantidade de carga de ovos indica um novo ciclo. “É a concretização de um sonho, porque isso é de vital importância para o setor. Somos o quarto maior produtor de ovos do Brasil, mas precisamos muito comercializar a produção para além do Nordeste”, destaca. Ainda de acordo com ele, assim como a África, o Oriente Médio é outro destino que está no radar dos avicultores.

