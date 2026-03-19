Banco do Nordeste registra lucro recorde em toda sua história

Resultado de contratações, desembolsos e operações de microcrédito atingiram o maior patamar nos 73 anos do banco e é 31,6% superior ao alcançado em 2024

Presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara (Fernando Cavalcante)

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) divulgou em uma webconferência, nesta quinta-feira (19), os resultados dos balanços gerais de 2025. O resultado é 31,6% superior ao alcançado em 2024 e as contratações, desembolsos e operações de microcrédito atingiram o maior patamar dos 73 anos de história do banco.

O BNB encerrou o exercício de 2025 com um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões, representando um crescimento de 31,6% em relação ao resultado do ano anterior. As contratações registraram alta de 11,6%, totalizando R$ 68,4 bilhões em financiamentos no período. Já os desembolsos cresceram 5,8%, ultrapassando R$ 64,1 bilhões.

O Crediamigo, programa de microcrédito, fechou 2025 com R$ 13,4 bilhões em contratações (11,4% a mais do que em 2024), enquanto o Agroamigo somou R$ 9,5 bilhões no apoio aos pequenos produtores rurais, o que representa um crescimento de 10,6% em comparação com o balanço anterior. Juntos, esses dois programas responderam por mais de um terço de todo o volume de operações do Banco.

O balanço de 2025 do BNB também apresenta números expressivos nos segmentos empresariais, como o agronegócio, que registrou alta de 15,3% nos financiamentos, totalizando R$ 12,8 bilhões contratados.

“Ano a ano temos seguido a orientação do presidente Lula de aumentar a disponibilidade de crédito para os empreendedores nordestinos. Em 2025, o BNB ultrapassou todos os recordes anteriores, disponibilizando quase R$ 70 bilhões para o mercado e alcançando um lucro histórico de mais de R$ 3 bilhões. Temos uma operação sólida que tem se tornado mais abrangente e democrática com o passar do tempo”, avaliou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.