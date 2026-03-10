Paulo Câmara volta à presidência do BNB: "foco na inclusão produtiva"

Ex-governador de Pernambuco, Câmara assumiu a principal cadeira do BNB, nesta terça (10), em solenidade realizada no Ceará

Paulo Câmara (Reprodução)

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara tomou posse, nesta terça-feira (10), como presidente do Banco do Nordeste (BNB), em cerimônia realizada na sede da instituição, em Fortaleza. Ele já tinha ocupado o cargo entre março de 2023 e outubro de 2025.

Durante a solenidade, Paulo Câmara destacou o papel estratégico do Banco no desenvolvimento regional e no apoio aos setores produtivos, especialmente aos micro e pequenos empreendedores.

Segundo Câmara, a atuação da instituição continuará voltada à ampliação do crédito com foco na inclusão produtiva e no fortalecimento da economia do Nordeste e das demais áreas de atuação do Banco.

“Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela confiança em nos permitir continuar contribuindo com um projeto de desenvolvimento que amplia oportunidades para milhões de brasileiros. O Banco do Nordeste está presente em todos os grandes projetos estruturadores da região e tem papel estratégico no apoio aos pequenos negócios, à agricultura familiar e na promoção da inclusão financeira”, afirmou.

Ao final da cerimônia, Paulo Câmara mencionou o desempenho alcançado pela instituição no último ano e projetou avanços para o próximo ciclo.

“O Banco do Nordeste teve um desempenho muito expressivo em 2025, ampliando o crédito e fortalecendo sua presença junto aos setores produtivos da região. Vamos trabalhar intensamente para que 2026 seja ainda mais promissor, ampliando o alcance das nossas ações e contribuindo para gerar mais oportunidades de desenvolvimento”, concluiu.

