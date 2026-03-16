Imposto de Renda 2026: prazo de entrega começa em 23 de março e vai até 29 de maio

Receita Federal divulgou calendário referente ao ano-base 2025; atraso pode gerar multa de até 20% do imposto devido

Imposto de Renda (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Receita Federal do Brasil informou, nesta segunda-feira (16), que o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025, começará no dia 23 de março e seguirá até 29 de maio. O período, de pouco mais de dois meses, foi oficializado em publicação no Diário Oficial da União. Contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos a multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.

Prazo e regras

O calendário anunciado pela Receita estabelece pouco mais de dois meses para que os contribuintes enviem a declaração e regularizem sua situação com o Fisco.

O envio fora do prazo implica multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido.

A Receita também esclareceu que as mudanças na faixa de isenção do Imposto de Renda, que preveem isenção para quem recebe até R$ 5 mil e redução do imposto para rendimentos de até R$ 7,35 mil, não terão impacto na declaração de 2026.

Isso ocorre porque a declaração deste ano considera rendimentos e movimentações financeiras ocorridos em 2025. Assim, a ampliação da faixa de isenção só terá reflexos na declaração anual a partir de 2027.

O contribuinte pode ainda optar pelo desconto simplificado, que corresponde à dedução de 20% dos rendimentos tributáveis, limitada a R$ 16.754,34; esse modelo substitui as deduções legais detalhadas e costuma ser escolhido por quem possui poucas despesas dedutíveis.

Envio

A declaração poderá ser entregue por diferentes canais disponibilizados pela Receita Federal:

- Programa Gerador da Declaração (PGD), disponível para download no site da Receita;

- serviço “Meu Imposto de Renda”, acessível:

- pelo portal da Receita na internet;

- pelo aplicativo para smartphones e tablets.

O acesso ao serviço exige autenticação com conta gov.br nos níveis prata ou ouro e o aplicativo está disponível nas lojas Google Play (Android) e App Store (iOS). Também é possível entregar a declaração por mídia removível diretamente em unidades da Receita Federal durante o horário de expediente.

Documentos necessários para a declaração

Entre os principais documentos que devem ser reunidos estão:

Informes de rendimentos

- salários e pró-labore; aposentadoria e pensão; distribuição de lucros; rendimentos de bancos e corretoras; aluguéis recebidos; juros sobre capital próprio; previdência privada; programas fiscais estaduais

Comprovantes de recebimentos

- doações e heranças; resgates do FGTS; indenizações; seguro de vida; registros do Carnê-Leão e DARF

Comprovantes de pagamentos e deduções

- despesas médicas e odontológicas; seguro saúde; gastos com educação (da creche à pós-graduação); contribuições à previdência privada

Caso os informes não estejam disponíveis, o contribuinte deve reunir notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento.

Outras despesas que podem ser declaradas

- médicos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas; exames laboratoriais e radiológicos; próteses dentárias e ortopédicas; cadeiras de rodas e andadores; internações e cirurgias, inclusive estéticas

Bens, investimentos e dívidas

A declaração também exige documentos que comprovem:

- compra, venda ou permuta de imóveis, veículos, embarcações e aeronaves;

- reformas ou ampliações de bens;

- saldo de ações, ETFs e criptoativos em 31 de dezembro de 2025;

- valores mantidos em moedas estrangeiras;

- contratos de empréstimos concedidos a terceiros.

Também devem ser informados débitos e ônus, com indicação dos saldos em 31/12/2024 e 31/12/2025.

Informações adicionais

Além da documentação financeira, o contribuinte deve ter em mãos:

- nome, CPF, data de nascimento e grau de parentesco dos dependentes;

- endereço atualizado;

- cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue;

- dados bancários para restituição ou pagamento do imposto;

- atividade profissional atual.

Parte das informações poderá ser importada automaticamente da declaração de 2025, caso ela tenha sido enviada no ano anterior.