Com reajuste de mensalidade escolar, inflação no Recife avança para 0,73% em fevereiro

Com influência da alta da conta de luz, a inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, invertendo o comportamento de agosto, quando caiu 0,11% (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O IPCA (Índices de Preços ao Consumidor) da Região Metropolitana do Recife aumentou de 0,28% em janeiro para 0,73% no mês de fevereiro de 2026, influenciado pelos reajustes nas mensalidades escolares, como informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (12).

A maior variação e impacto foram registrados no grupo Educação (3,71%) devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos. Junto com a alta no grupo Transportes (1,25%), os dois grupos representaram aproximadamente 65% do resultado do mês.

Em 2026, o IPCA acumula alta de 1,02% na RMR e, nos últimos doze meses, o índice está em 3,81%, abaixo dos 4,5% dos 12 meses imediatamente anteriores.

CENÁRIO NACIONAL

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) calculado apenas para a RMR teve alta de 0,78% em fevereiro, 0,61 p.p. acima do resultado observado em janeiro (0,17%).

No ano, o INPC acumula alta de 0,95% e, na ótica dos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,58%, abaixo dos 4,26% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2025, a taxa mensal foi de 1,45%. No ranking das regiões pesquisas, a RMR teve a 2ª maior variação do INPC em fevereiro, empatada com a de SP.

BRASIL

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro com alta de 0,70%, influenciado pelos reajustes nas mensalidades escolares, ante um avanço de 0,33% em janeiro.

A maior variação e impacto foram registrados no grupo Educação (5,21% e 0,31 ponto porcentual), devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 1,03%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,81% até fevereiro, ante taxa de 4,44% até janeiro.

Os preços de transportes subiram 0,74% em fevereiro, após alta de 0,60% em janeiro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0 15 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,70% no mês.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,47% em fevereiro, após avanço de 2,14% no mês anterior. A gasolina caiu 0,61%, após ter registrado alta de 2,06% em janeiro, enquanto o etanol avançou 0,55% nesta leitura, após alta de 3,44% na última.

