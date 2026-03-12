Inflação em fevereiro acelera para 0,70% com reajuste das mensalidades escolares

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro com alta de 0,70%, influenciado pelos reajustes nas mensalidades escolares

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro com alta de 0,70%, influenciado pelos reajustes nas mensalidades escolares, ante um avanço de 0,33% em janeiro, informou nesta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior variação e impacto foram registrados no grupo Educação (5,21% e 0,31 ponto porcentual), devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 1,03%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,81% até fevereiro, ante taxa de 4,44% até janeiro.

Os preços de transportes subiram 0,74% em fevereiro, após alta de 0,60% em janeiro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0 15 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,70% no mês.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,47% em fevereiro, após avanço de 2,14% no mês anterior. A gasolina caiu 0,61%, após ter registrado alta de 2,06% em janeiro, enquanto o etanol avançou 0,55% nesta leitura, após alta de 3,44% na última.

O Estadão/Broadcast calcula o impacto de cada grupo no IPCA com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.

Os preços de alimentação e bebidas aumentaram 0,26% em fevereiro após alta de 0,23% em janeiro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,06 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,70% no mês.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve alta de 0,23% em fevereiro, após ter avançado 0,10% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,34%, ante alta de 0,55% em janeiro.