As medidas são temporárias e foram anunciadas diante da escala do conflito no Oriente Médio

Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal informou nesta quinta-feira, 12, que está estimada uma redução de R$ 0,64 por litro nos preços do diesel nas refinarias, com as alíquotas zeradas de impostos federais na importação e comercialização desse combustível.

A isenção do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) do diesel representa R$ 0,32 por litro na refinaria.

Além disso, haverá subvenções para esse combustível, somando outros R$ 0,32 por litro na refinaria.

As medidas são temporárias e foram anunciadas diante da escala do conflito no Oriente Médio.

O valor do petróleo tem subido no mercado internacional, o que aumenta a pressão por um reajuste da Petrobras, principalmente do diesel.

A defasagem atingiu 50% nas refinarias da estatal na comparação com o preço praticado no Golfo do México, como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o consumidor não pode ser "prejudicado" pela guerra. Por outro lado, o produtor de combustível "não pode ser favorecido" com elevação de preços, de acordo com o argumento do ministro.

Ele ponderou que os custos de produção estão estáveis no Brasil. Nesse sentido, não caberia aumentos extraordinários.