Pernambuco cresce em geração de emprego com destaque para a construção civil

Estado passa a ocupar a quarta colocação entre os estados do Nordeste em matéria de geração de empregos com carteira assinada comparando o mês de janeiro de 2025 e de 2026

Saldo foi positivo em 21.801 vagas de emprego em setembro no estado. (Foto: Rafael Neddermeyer/Arquivo Fotos Públicas)

Em janeiro de 2026, Pernambuco passou a ocupar a quarta colocação entre os estados do Nordeste no ranking de geração de empregos com carteira assinada. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o Estado registrou uma recuperação de 130,5% das vagas formais de emprego, com 3.804 postos de trabalho a mais.

O destaque foi a construção civil, setor responsável pela criação de 3.069 vagas.

Sobre o desempenho do setor, Raquel Lyra (PSD) afirmou que o governo tem impulsionado a área por meio de programas como o Morar Bem Pernambuco. “Desenvolve toda a cadeia, do fornecedor ao construtor, garantindo benefícios à população e gerando emprego e renda para os nossos trabalhadores”, disse a governadora.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, o resultado confirma a trajetória de fortalecimento do ambiente produtivo no estado, com papel estratégico na dinamização da economia pernambucana.

“O resultado de janeiro demonstra que os investimentos estruturadores e a retomada de projetos relevantes estão gerando impacto direto no emprego formal. Seguimos trabalhando para ampliar a atração de investimentos e garantir crescimento sustentável ao longo de 2026”, afirmou o secretário.

No acumulado da atual gestão (de janeiro de 2023 a janeiro de 2026), Pernambuco soma 183.254 empregos formais gerados, superando o total registrado entre 2010 e 2022, que foi de 173.985. A diferença é de 9.269 postos, o que representa um crescimento de 5,3%.