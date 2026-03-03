Recife se destaca como principal vetor de empregos em Pernambuco

Construção civil e serviços se destacam como principais setores que empregam o cidadão recifense

Entre as capitais do Nordeste, o Recife liderou a geração de emprego em outubro (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A cidade do Recife foi responsável por 8 em cada 10 empregos criados no estado no mês de janeiro de 2026. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados nesta terça-feira (3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O desempenho do Recife respondeu por cerca de 85% do saldo positivo registrado em todo o estado de Pernambuco em janeiro deste ano, totalizando 889 empregos gerados no período. Com isso, a cidade eleva o estoque ativo para 584.111 vínculos formais.

O principal vetor de crescimento na geração de emprego no Recife foi a construção civil, responsável por 1.105 novas vagas líquidas e pela maior variação relativa entre os grandes setores (2,62%). Dentro do segmento, a atividade concentrou o maior saldo de contratações.

O setor de serviços também apresentou resultado positivo (456), permanecendo como o maior empregador do município, com 389.626 vínculos ativos. No interior do grupamento, destacou-se o segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que liderou a geração de vagas dentro do setor.

Vínculos formais

Recife também registrou um saldo positivo de 752 postos com carteira assinada, resultado de 19.559 admissões, frente a 18.807 desligamentos, registrando um crescimento de 0,13%, dobro do percentual alcançado pelo estado no mesmo período, que foi de 0,06%.

De 2021 a janeiro de 2026, a gestão do prefeito João Campos (PSB) foi responsável pelo saldo de 121.692 empregos com carteira assinada.