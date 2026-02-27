IPCA-15 de fevereiro sobe 0,84%, afirma IBGE

IPCA-15 registrou um aumento de 4,10% no acumulado em 12 meses, resultado superior ao teto das projeções

(Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,84% em fevereiro, resultado acima do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,69%.

A mediana era de avanço de 0,56% e o piso, de aumento de 0,39%.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 27, o IPCA-15 registrou um aumento de 4,10% no acumulado em 12 meses, resultado também superior ao teto das projeções, de alta de 3 95%, com mediana de +3,81% e piso de +3,64%.



IPCA-15 de fevereiro é o menor para o mês desde 2024

A alta de 0,84% registrada em fevereiro pelo IPCA-15 foi a taxa mais elevada desde fevereiro de 2025, quando havia subido 1,23%.

Considerando apenas meses de fevereiro, o resultado foi o mais brando desde 2024, quando esteve em 0,78%.

O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses voltar a arrefecer. A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 4,50% em janeiro de 2026 para 4,10% em fevereiro de 2026, resultado mais baixo desde junho de 2024, quando estava em 4,06%.

Oito dos 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de fevereiro



Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o IPCA-15 registraram altas de preços em fevereiro.

Houve deflação apenas em Vestuário, queda de 0,42%, uma contribuição de -0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,84% registrada pelo IPCA-15 deste mês.

Os aumentos foram registrados em Habitação, elevação de 0,06% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,21% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Saúde e Cuidados Pessoais, aumento de 0,67% e contribuição de 0,09 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,39%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,20%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Alimentação e Bebidas, aumento de 0,20%, impacto de 0,04 ponto porcentual; Transportes, alta de 1,72% e impacto de 0,35 ponto porcentual; e Educação, alta de 5,20% e impacto de 0,32 ponto porcentual.

O resultado geral do IPCA-15 em fevereiro foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas. A maior taxa foi registrada em São Paulo, alta de 1,09%. O menor resultado ocorreu em Recife, elevação de 0,35%.