Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco entra na agenda do Ministério do Turismo

Próxima edição do evento, que traz como principal novidade a venda de acessórios de moda autoral, acontece de 2 a 4 de março, no Polo Caruaru

Realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e o Sebrae Pernambuco, a RNMP já movimentou R$ 619 milhões ao longo de mais de 20 anos de realização (Foto: Divulgação)

A Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP) passou a integrar oficialmente a agenda do Ministério do Turismo (MTur). A inclusão marca o reconhecimento ao evento, que é considerado o maior evento comercial de moda do Norte e Nordeste no formato de negócios atacadistas.

A próxima edição acontece de 2 a 4 de março, no Polo Caruaru. Entre os destaques está a ampliação do mix de acessórios, com marcas de moda autoral levadas ao evento pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE).

Realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e o Sebrae Pernambuco, a RNMP já movimentou R$ 619 milhões ao longo de mais de 20 anos de realização. A inclusão do evento no calendário do Ministério do Turismo fortalece a cidade como um destino para o turismo de negócios, que atrai participantes de todas as regiões do Brasil.

Realizada semestralmente em uma área superior a 10 mil metros quadrados, a iniciativa registra faturamento médio superior a R$ 30 milhões.

Para esta edição, fabricantes de Pernambuco, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo já confirmaram presença, representando os segmentos bebê, infantil e juvenil, moda feminina, masculina e íntima, fitness/streetwear, jeans e praia, além de calçados e acessórios.

O evento também conta com o espaço Pernambuco que Cresce para empresas iniciantes no mercado. O local terá estandes com formato diferente dos tradicionais, garantindo maior visibilidade para as marcas.

Já a ala InoveTEX é reúne fornecedores da cadeia têxtil e apresenta novidades em fios, tecidos, aviamentos, tecnologia e soluções financeiras. Aberto ao público técnico ligado ao setor, o espaço representa uma oportunidade estratégica para expandir negócios e alcançar novos mercados, aproveitando o fluxo segmentado de visitantes do evento.

O espaço também conta com a plataforma Passaporte Comprador, com informações sobre voos, hospedagem, traslado, pedidos realizados, mapa do evento, lista de expositores e checklist personalizado.

O evento também é aberto a visitantes espontâneos que atuem no mercado têxtil e de confecções, desde que seja realizada a pré-inscrição. No credenciamento, será obrigatória a apresentação do cartão do CNPJ com o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) correspondente às atividades do setor.

A iniciativa conta com o patrocínio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). O evento também tem apoio do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE) e da Prefeitura de Caruaru

A Associação Comercial e Industrial de Toritama (Acit), da Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe (Ascap) e do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Pernambuco (Sindivest/PE) também participam como parceiros.