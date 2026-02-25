Banco Master: negociação de precatório bilionário é alvo de investigação por suspeita de fraude

Banco Master foi liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Banco Master é acusado de ter se beneficiado de uma negociação considerada fraudulenta ao adquirir um precatório bilionário ligado ao Grupo João Santos, conglomerado pernambucano em recuperação judicial. A operação está sob investigação da Justiça, da Polícia Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, após indícios de prejuízo aos cofres públicos e aos credores da empresa. As informações são do Estadão.

O ativo negociado era um direito de crédito contra o governo federal, ainda em discussão na Justiça, decorrente de indenizações devidas a usinas do setor sucroalcooleiro por prejuízos causados por políticas de controle de preços no início dos anos 1990. Mesmo sem decisão definitiva, o crédito já tinha valor elevado e expectativa concreta de recebimento.

Entre 2019 e 2020, o precatório foi vendido ao Banco Master por cerca de R$ 180 milhões, valor considerado muito abaixo do que o crédito já representava naquele momento. A operação ocorreu por meio de fundos de investimento ligados ao próprio banco, que posteriormente incorporou o ativo ao seu balanço.

Relatórios entregues à Justiça indicam que parte dos recursos obtidos com a venda foi enviada ao exterior e a empresas e pessoas ligadas à família do antigo controlador do grupo, Fernando Santos, em transações consideradas atípicas. As movimentações passaram por contas mantidas no próprio Banco Master.

Em setembro de 2025, a Justiça Federal em Pernambuco reconheceu indícios de fraude na operação, bloqueou o precatório e impediu sua negociação. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com o entendimento de que o Grupo João Santos, por ser devedor da União, não poderia ter transferido o crédito sem antes quitar ou compensar seus débitos fiscais.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também apontou que a transferência teve como objetivo evitar o pagamento de dívidas tributárias, estimadas em cerca de R$ 10 bilhões. A atual gestão do Grupo João Santos afirma que a negociação foi uma decisão isolada da antiga diretoria e calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 bilhão.

O Banco Master sustenta que a compra do precatório seguiu parâmetros de mercado e que o crédito era de difícil recebimento. O caso segue sem decisão definitiva, e o ativo permanece em um impasse jurídico.