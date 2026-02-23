Caso Master: Mendonça faz nova reunião com a PF sobre investigação nesta segunda (23)

Devem participar da conversa investigadores da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (DICOR) responsável pelo caso

Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Carlos Alves Moura/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça convocou delegados da Polícia Federal para uma nova reunião sobre a investigação das suspeitas de irregularidades do Banco Master e do seu dono, Daniel Vorcaro, para esta segunda-feira (23).

Devem participar da conversa investigadores da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (DICOR) responsável pelo caso.

O objetivo do encontro é discutir as informações já apresentadas pela PF sobre o andamento da investigação e conversar sobre os próximos passos do caso.

Em decisão proferida na última sexta-feira (20), André Mendonça já havia autorizado a PF a retomar as diligências do inquérito e organizar o trabalho dos peritos para a extração dos dados de aparelhos apreendidos.

A PF informou ao ministro que ainda há uma demanda de 100 aparelhos telefônicos para periciar e analisar. Os próximos passos também devem envolver a colheita de depoimentos dos investigados que ainda não foram ouvidos no inquérito sobre as suspeitas de irregularidades da venda do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB).

A expectativa dos investigadores é finalizar esse primeiro inquérito nas próximas semanas. Já foram abertas diversas outras frentes de apuração que estão em estágio inicial, como os crimes financeiros envolvendo fundos de investimento e o uso de influenciadores para ataques a autoridades públicas.

