Usinas falidas de Pernambuco negociaram precatórios com o Banco Master

Em Pernambuco, há indício de fraude nas negociações de precatórios das usinas Santa Teresa, Catende e Mussurepe. No país, esquema soma R$ 8,7 bilhões em títulos de 19 usinas comprados pelo Master

A negociação de precatórios da Companhia Agroindustrial de Goiana, na Mata Norte do estado, conhecida como Usina Santa Teresa, está sendo investigada como mais um esquema de fraude operado pelo Banco Master. Segundo reportagem publicada pelo UOL, na última sexta-feira (20), a fraude envolve cerca de R$ 1,7 bilhão em valores declarados em diretos da usina, que já foi operada pelo Grupo João Santos. Em Pernambuco, mais duas usinas aparecem na lista das negociações com o Master: a Usina Catende, na cidade de Catende, com R$ 1,45 bilhões, e Sociedade Brasileira Refinadora de Açúcar Limitada (Mussurepe), em Paudalho, com R$ 150 milhões.

Os títulos eram referentes a dívidas das usinas com a União. No país, as fraudes somam R$ 8,7 bilhões em 19 usinas falidas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio de Janeiro.

O presidente da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar (AFCP), Alexandre Andrade Lima, explica que as ações foram realizadas por causa do preço do açúcar, por volta da década de 80.

"Existem várias ações bilionárias de usinas contra a União pelo não cumprimento dos cálculos que eram feitos pela Fundação Getúlio Vargas para o governo reajustar o preço oficial do açúcar e da cana-de-açúcar", aponta. Segundo ele, algumas usinas ganharam as ações e outras permaneceram com o precatório para vender.

O Master tinha como principal vantagem ao comprar esses direitos creditórios a possibilidade de emitir mais Certificados de Depósito Bancário (CDBs). Isso acontece porque as regras bancárias exigem que a emissão de dívidas seja compensada por ativos no balanço.

Santa Teresa

Em 2012, o Supremo Tribunal Federal havia decidido que a União deveria pagar mais de R$ 983 milhões à Santa Teresa. Porém, anos depois, os precatórios chegaram ao Master por menos de 20% do seu valor real. Hoje, o título ultrapassa R$ 1,78 bilhão, valor que era registrado nos balanços do banco.

Já em 2017, época em que a usina já operava com débitos trabalhistas, fiscais e comerciais, a antiga diretoria do Grupo João Santos teria repassado os títulos precatórios para diversos fundos (Luna, Horizon, Atenas e Dublin), operados pela Reag e Sefer Investimentos, que são ligados ao Master. Os donos dessas operações estão sendo investigados pela Polícia Federal e foram alvos de mandados de busca e apreensão da Justiça Federal.






