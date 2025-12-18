Compesa: Pátria Investimentos e consórcio entre Acciona e BRK vencem leilão de saneamento

Empresas ficarão responsáveis pelos serviços de distribuição de água tratada e esgotamento sanitário em 174 cidades, além de Fernando de Noronha

Prédio da Compesa no Recife (DIVULGAÇÃO/COMPESA)

O consórcio entre Acciona e BRK (Consórcio Pernambuco Saneamento) e a empresa Infraestrutura BR V Saneamento Holding II, gerida pela Pátria Investimentos, venceram o leilão de concessão parcial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que aconteceu nesta quinta-feira (18), na bolsa de valores B3, em São Paulo. O leilão vai render cerca de R$ 4,2 bilhões em outorgas.

As empresas ficarão responsáveis pelos serviços de distribuição de água tratada e esgotamento sanitário de dois blocos: MRAE Sertão, que reúne 24 cidades, e RMR Pajeú, com 150 municípios, além de Fernando de Noronha

O primeiro bloco (Sertão) foi arrematado pela Infraestrutura BR V Saneamento Holding II, que ofereceu outorga no valor de R$ R$ 720 milhões, superior à segunda colocada, a empresa VPE, que ofereceu R$ 197 milhões.

Já no segundo bloco (RMR-Pajeú), que representa a maior parte dos municípios, em que não houve concorrência, foi arrematado pelo consórcio entre Acciona e BRK (Consórcio Pernambuco Saneamento), que ofereceu 5% de desconto sobre o valor da tarifa e outorga de R$ 3,5 bilhões. O mínimo determinado pelo leilão era de R$ 2,2 bilhões.

No estado, as empresas serão responsáveis pelos serviços de distribuição de água tratada e esgotamento sanitário. A Compesa continua responsável pelos serviços de produção de água, captação e tratamento.



