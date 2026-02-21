Trump aumenta novas tarifas globais dos EUA de 10% para 15%
Dias após Suprema Corte derrubar tarifas sob lei de emergência, Trump eleva alíquota global para 15% e declara medida "totalmente autorizada e legal".
Publicado: 21/02/2026 às 13:34
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (21) que aumentará as tarifas globais dos Estados Unidos de 10% para 15% com efeito imediato, após o grande revés imposto na sexta-feira pela Suprema Corte à sua política comercial agressiva, considerada em grande medida ilegal.
"Como presidente dos Estados Unidos da América, aumentarei, com efeito imediato, as tarifas globais de 10% (...) para o nível totalmente autorizado e legal de 15%", escreveu ele em sua plataforma de mídia social Truth Social.
