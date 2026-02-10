Inflação: Região Metropolitana do Recife inicia o ano com terceira menor alta do país

Inflação da RMR inicia ano com alta suave de 0,28%. Já INPC teve a menor de todas as variações no Recife, com 0,17%

Fachada do IBGE (Divulgação/IBGE)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (10), os índices de preços ao consumidor referentes ao mês de janeiro de 2026, com Recife iniciando o ano com leve alta na inflação. Na Região Metropolitana do Recife, os números avançaram no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em 0,28%, e tiveram uma leve variação no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), em 0,17%.

No IPCA, a capital pernambucana obteve a terceira menor variação do país no índice geral, dado que representa a variação média dos preços de uma cesta ampla de bens e serviços. O aumento mensal que ficou mais evidente foi no setor de despesas pessoais, com impacto mediano (8,6%), subindo 1,27% no índice geral. Este setor inclui itens como serviços pessoais, cuidados estéticos e lazer.

Alimentação e bebidas tiveram uma variação negativa de 0,01%, já o setor de transportes, subiu 0,66%, refletindo a sensibilidade do índice a itens de grande peso, como gasolina e transporte público. Em saúde e cuidados pessoais, a alta foi de 1,07%.

Dentre os conjuntos com baixo impacto no índice geral, educação manteve estabilidade (0%), já o setor de comunicação avançou 1%. Artigos de residência cresceram 0,19%.

No que se refere ao INPC, o índice teve a menor de todas as variações no Recife (0,17%), devido ao recuo da energia elétrica residencial (-3,85%) e do transporte por aplicativo (-19,31%).

Os setores

O setor de despesas pessoais engloba itens como serviços pessoais, cuidados estéticos e lazer; o grupo de alimentos e bebidas reúne desde produtos básicos a refeições fora do domicílio. Já transportes inclui combustíveis, passagens e manutenção de veículos; saúde e cuidados pessoais envolvem produtos farmacêuticos, serviços médicos e itens de higiene. O setor de comunicação abrange serviços telefônicos e de internet, já o de artigos de residência englobam móveis, eletrodomésticos e utensílios para o lar.



IPCA e INPC

O IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC, as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. O IGBE realiza o levantamento com residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. O resultado do IPCA de fevereiro será divulgado em 12 de março.