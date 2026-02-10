Custo médio de vida em Pernambuco é de R$ 2.840, revela Serasa

Segundo a pesquisa, moradia é o segmento que mais pesa em Pernambuco, com o custo médio de R$ 850

O custo médio de vida em Pernambuco é de R$ 2.840 por mês, o que é R$ 1,2 mil maior que o salário mínimo. No Brasil, o custo de vida é de R$ 3.520. Os dados são da pesquisa “Custo de Vida no Brasil” realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, divulgada nesta segunda-feira (9). O levantamento considera gastos com moradia, contas recorrentes, supermercado, transporte, saúde, entre outros.

No estado, os valores relacionados com despesas essenciais e moradia são maiores que no Nordeste. Para as compras no supermercado, o custo médio em Pernambuco é de R$ 840. Já em relação às contas recorrentes, que incluem despesas como água, luz, internet e streaming, a média no estado é de R$ 430.

Nos gastos com moradia, que inclui aluguel, condomínio ou financiamento, o custo médio no estado é de R$ 850. Na região, segundo o levantamento, os valores médios são um pouco menores: R$ 780 (supermercado), R$ 420 (contas recorrentes) e R$ 800 (moradia).

Segundo o levantamento, na análise da composição do orçamento mensal, compras de supermercado, contas recorrentes e moradia, se destacam com maior peso no orçamento. As três categorias concentram, juntas, 57% dos gastos dos brasileiros. Além de prioritárias, essas despesas também são consideradas as mais difíceis de manter.

“Quando as despesas essenciais ocupam uma fatia tão grande do orçamento, sobra menos espaço para ajustes e imprevistos. Isso torna o planejamento financeiro ainda mais necessário, já que essas contas não podem ser adiadas e gastos emergenciais podem levar ao endividamento”, destaca Larissa Chidiac, especialista da Serasa em educação financeira.

De acordo com o último levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em janeiro de 2026, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.177,57 ou 4,43 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.621,00.

Outros gastos

Os gastos com transporte e mobilidade e com saúde e atividade física no estado são de R$ 270 e R$ 450, respectivamente. Nesse caso, a média para o primeiro segmento é a mesma analisada para o Nordeste (R$ 270).

Já nos gastos em geral, como calçados, cosméticos e com pets, a média mensal em Pernambuco é de R$ 340, seguido por R$ 260 com lazer e R$ 410 com educação. De acordo com os dados registrados no Nordeste, os custos com lazer ainda são inferiores ao avaliado na região (R$270).