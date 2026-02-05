Recife não tem mais voos diretos regulares para os EUA

Voos do Recife para os EUA ocorrem apenas de forma sazonal entre os meses de dezembro e janeiro e operados pela Azul

Aeroporto Internacional do Recife (Foto: Sandy James/DP Foto)

O Recife não conta mais com voos diretos para os Estados Unidos. Partindo da capital pernambucana, apenas a companhia Azul opera voos sazonais para Orlando (EUA), nos meses de dezembro e janeiro. No decorrer do ano, quem planeja desembarcar no país norte-americano, deve fazer conexão em outras cidades.

Segundo a Azul, de dezembro de 2025 a janeiro de 2026, a companhia operou 34 voos sazonais de/para Recife (PE) e Orlando (EUA), totalizando a oferta de 8.872 assentos nos dois sentidos. “Para a temporada de dezembro de 2026 a janeiro de 2027, a Azul já disponibiliza em seus canais oficiais passagens para os voos destinados a essa rota sazonal”, confirma em nota.

O aeroporto do Recife é atendido, hoje, por voos internacionais regulares para destinos como Porto (Portugal), Madri (Espanha) e Montevidéu (Uruguai). No total, são 35 rotas operadas pela Companhia, entre destinos nacionais e internacionais, em mais de 2 mil voos mensais, posicionando Recife como uma cidade fundamental na malha aérea da Azul.

No momento, a Azul afirma que ainda não há previsão de voos sazonais para a alta temporada, entre Recife e destinos nos Estados Unidos. Contudo, destaca que está atenta ao mercado e que avalia constantemente as possibilidades de incremento de sua malha aérea.

Para os passageiros que desejam ir para o país em outros períodos, a Azul opera voos com destino a Orlando (EUA) a partir dos aeroportos de Viracopos (SP) e Confins (MG); ou para Fort Lauderdale a partir dos aeroportos de Viracopos (SP) e Belém (PA).

Voos diretos para outros países

De acordo com a Aena, concessionária responsável pela administração do terminal, o Aeroporto Internacional do Recife tem voos regulares (diretos) para sete destinos em outros países: Lisboa e Porto (Portugal), Madri (Espanha), Buenos Aires e Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile).

“A Aena mantém um diálogo constante com companhias aéreas nacionais e internacionais para atrair novas rotas para seus aeroportos. No próximo mês, a concessionária participa da Routes America 2026, para discutir novas oportunidades de ligações para o Recife”, disse a concessionária em nota enviada ao Diario.

Em resposta à reportagem, a Gol e a Latam não sinalizaram se há alguma previsão de incluir voos partindo do Recife para os EUA.

A Gol opera voos regulares para os Estados Unidos para as cidades de Miami e Orlando, a partir de Brasília e desde Belém, também de forma regular, para Miami.

Já de forma sazonal, geralmente em altas temporadas de inverno e verão, a Gol opera voos para Miami a partir de Manaus e Fortaleza. Partindo de Fortaleza, a Gol também conta com voos regulares (o ano inteiro) para Orlando (MCO). Partindo do Recife, os voos internacionais diretos da Gol são para Buenos Aires e Córdoba, na Argentina.

Ao Diario, a Latam Brasil também confirmou que não tem voos planejados do Recife para os EUA. Porém, afirma que sempre estuda oportunidades de ampliar sua malha. Com destino ao país, a companhia tem o Aeroporto de Guarulhos (GRU) com maior hub.