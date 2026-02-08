Carnaval 2026 deve gerar 39,2 mil empregos temporários no Brasil

Para o carnaval 2026, a expectativa da CNC é de movimentação financeira de cerca de R$ 14,48 bilhões. (Foto: Allan Torres/ARQUIVO/DP)

O carnaval 2026 deve movimentar o mercado de trabalho no Brasil, principalmente nos segmentos ligados ao período, como alimentação e serviços. De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é de abertura de 39,2 mil empregos temporários no país. O número é reflexo do otimismo do setor, impulsionado pelo fluxo recorde de turistas estrangeiros e pela estabilização dos preços de serviços essenciais

De acordo com o levantamento, o segmento de alimentação fora do domicílio (bares e restaurantes) lidera as contratações com 27,9 mil vagas. Em segundo lugar, se destaca também o de transportes (4,3 mil), seguido pelo setor hoteleiro (4,1 mil).

Mesmo com a previsão de alto volume de contratações para o período, a CNC indica uma menor tendência de retenção desses profissionais. Para 2026, a taxa de efetivação dos empregos temporários está estimada em 11%, menor que a registrada em 2025 (16%).

Ainda de acordo com a CNC, para o período, a expectativa é de movimentação financeira de cerca de R$ 14,48 bilhões. Se confirmado, o volume de receitas será de 3,8%, crescimento real maior do que o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação.

Setores com maior movimentação financeira

No período carnavalesco, a estimativa da CNC indica que o setor de bares e restaurantes terá maior peso no feriadão, com movimentação esperada de R$ 5,77 bilhões. Seguido pelo segmento de transporte rodoviário e aéreo (R$ 3,73 bilhões) e os serviços de hospedagem em hotéis e pousadas (R$ 1,44 bilhão). Somados, os três setores representam mais de 74% da receita gerada no carnaval.

“Além de uma riquíssima celebração cultural que envolve grande parte da população brasileira, o carnaval é combustível para que o comércio e o turismo encerrem a alta temporada de verão e comecem o ano com bons resultados”, analisa o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

“É o momento de mostrarmos o que temos de melhor em nosso país também para os visitantes estrangeiros, que cada vez mais elegem o Brasil como destino, o que ficou comprovado com o recorde de turistas internacionais que recebemos em 2025”, complementa.

Aumento do fluxo de turistas estrangeiros

A CNC estima, para fevereiro de 2026, a entrada de 1,42 milhão de turistas estrangeiros no país, um aumento de 4% em relação ao carnaval de 2025. O crescimento segue a tendência registrada ao longo do ano passado, quando o país recebeu 9,3 milhões de visitantes, de janeiro a outubro, uma alta de 37,1% em relação a 2024, liderado por viajantes de Argentina, Chile e Estados Unidos.

O levantamento também mostra o aquecimento do consumo no país, favorecido pela desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que entre janeiro e novembro de 2025, passou de 4,9% em 2024 para 4,5%.

“Os indicadores econômicos na virada do ano mostram um sinal positivo para o comércio, aliado ao pleno emprego e a uma relativa maior remuneração do trabalhador. Esses fatores, combinados à crescente presença de estrangeiros com sua moeda valorizada, criam um ambiente propício para o recorde de faturamento do setor no carnaval”, avalia o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes.