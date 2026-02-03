Emissão de passagens aéreas internacionais cresce 49% em 2026 para o carnaval de Pernambuco, diz Embratur

Entre os países com maior crescimento na emissão de bilhetes estão o Uruguai (76%), a Argentina (69%) e Portugal (11%) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O carnaval de Pernambuco neste ano já registra um aumento significativo na procura pelo turista internacional, reforçando o estado como um dos destinos mais atrativos do Brasil nesse período. De acordo com dados da Embratur, foi registrada a alta de 49% na emissão de passagens aéreas internacionais, em relação ao mesmo período do ano anterior. A procura pelos voos ainda superou a média nacional de 21%. Países como Uruguai (76%), Argentina (69%) e Portugal (11%) se destacam entre as maiores emissões.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o crescimento do interesse pelo estado no mercado internacional é reflexo do potencial dos grandes eventos culturais brasileiros como atrativos turísticos. “O carnaval pernambucano é a combinação entre patrimônio histórico, música, diversidade cultural, gastronomia e hospitalidade e transforma o evento em um produto turístico altamente competitivo no exterior”, ressaltou.

“Esse crescimento nas emissões internacionais confirma que o Carnaval do Recife vem ganhando cada vez mais projeção no cenário global. É resultado de um trabalho contínuo de promoção do destino, de valorização da nossa cultura e de investimentos que fortalecem a experiência do visitante. O Recife mostra ao mundo que tem um carnaval autêntico, diverso e preparado para receber turistas de todas as partes”, destacou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus.

Voos extras

Durante o carnaval, o Aeroporto Internacional do Recife deve contar com mais de 150 voos extras entre os dias 12 e 22 de fevereiro. Atualmente a capital pernambucana tem 55 rotas aéreas, sendo 44 nacionais e 11 internacionais, além de conexão sazonal com Assunção.

Recentemente, a cidade conquistou novas rotas como o voo direto Recife–Buenos Aires, operado pela JetSMART em modelo de baixo custo, e a consolidação da ligação com a Europa por meio da nova rota Recife–Porto, pela Azul, reforçando o Aeroporto Internacional como um dos principais hubs do Nordeste.