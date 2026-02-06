Grupo Fictor, que tentou comprar Banco Master, negociou fatia do BRB em 2024

Operação fortaleceria o capital do Banco de Brasília para que ele pudesse acelerar a compra de carteiras do Banco Master

Grupo Fictor (Reprodução/X)

O Grupo Fictor tentou adquirir por R$ 324 milhões uma participação no Banco de Brasília (BRB) na expectativa de fortalecer o capital da instituição para ampliar a compra de carteiras do Banco Master. No entanto, a transação não pôde ser concluída pois o grupo não conseguiu transferir recursos mantidos em nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.



Em novembro do ano passado, a empresa fez uma tentativa de comprar o Banco Master, mas a operação foi barrada pelo Banco Central. A instituição considerou que a tentativa de compra era uma forma de mascarar a crise pela qual passava o Master, sem recursos para honrar compromissos com credores.



No 1º de fevereiro, a Fictor entrou com pedido de recuperação judicial; na solicitação, foi dito que a empresa busca viabilizar o pagamento de R$ 4 bilhões em dívidas.



A investigação da Polícia Federal mira o Grupo Fictor por suspeita de gestão fraudulenta, apropriação indébita, emissão de títulos falsos e operar instituição financeira sem autorização.