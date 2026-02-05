Recife retoma voo direto para Cabo Verde

Voo direto entre Recife Recife e Cabo Verde volta a operar a partir do dia 6 de maio, com duas frequências semanais

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), após tratativas entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Prefeitura do Recife e a diplomacia cabo-verdiana, durante cerimônia do Brasil Export (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Aeroporto Internacional do Recife retoma, a partir do dia 6 de maio, o voo direto entre Recife e Cabo Verde com duas frequências semanais, operado pela Cabo Verde Airlines. A ampliação da conectividade aérea internacional da capital pernambucana reforça a posição da cidade como hub internacional do Nordeste.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), após tratativas entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Prefeitura do Recife e a diplomacia cabo-verdiana, durante cerimônia do Brasil Export.

Além de representar um incremento na malha aérea internacional do Aeroporto de Recife/Guararapes, a rota amplia o intercâmbio de pessoas, cultura e negócios entre o Nordeste brasileiro e o arquipélago.

Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a conexão deve estimular o turismo e a mobilidade entre os povos dos dois países. "Estamos trabalhando para conectar Recife cada vez mais com o mundo. Essa nova rota com Cabo Verde vai estimular o turismo, gerar oportunidades econômicas e aproximar ainda mais os povos brasileiro e cabo-verdiano”, afirmou o ministro.

“A retomada do voo Recife–Cabo Verde é resultado de um trabalho técnico, articulado e contínuo da Prefeitura do Recife para fortalecer a conectividade aérea internacional da cidade. Recife tem vocação histórica para ser a principal ponte entre o Brasil e a África Ocidental, e essa rota reforça nosso posicionamento como hub do Nordeste, ampliando oportunidades para o turismo, os negócios e o intercâmbio cultural”, destacou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus.

Recife como um hub aéreo

Durante as negociações, foi destacado o papel do Recife como hub aéreo estratégico do Nordeste e principal porta de entrada brasileira para a África Ocidental. Fatores como a localização, a geográfica privilegiada e a infraestrutura aeroportuária reforçam a capacidade de conexão da capital do estado com outros destinos nacionais e internacionais.

No evento, também foi destacado o perfil de demanda mista da rota, que envolve turismo, diáspora cabo-verdiana, negócios, comércio exterior e conexões com voos internacionais operados por companhias europeias e africanas.

O município também reiterou sua disposição em apoiar ações de promoção do destino, comunicação institucional e articulação com o trade turístico, nos mesmos moldes do trabalho que vem sendo desenvolvido para a captação de novos voos nacionais e internacionais.

A operação de voos regulares pela Cabo Verde Airlines representa um estímulo direto à economia local, ao intercâmbio cultural e ao fluxo turístico internacional, além de contribuir para a retomada do comércio exterior e o fortalecimento das relações Brasil–África.