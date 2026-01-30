IBGE: emprego com carteira assinada sobe a recorde de 39,4 milhões no trimestre até dezembro

Brasil registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em dezembro de 2025

Carteira de trabalho (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

O Brasil registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em dezembro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a 39,409 milhões de trabalhadores, 179 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 939 mil pessoas. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, 30.

O número de trabalhadores por conta própria subiu a um ápice de 26,109 milhões. O montante trabalhando no setor público também foi recorde, totalizando 13,004 milhões de pessoas.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,565 milhões.