Diretor de Fiscalização do BC disse à PF que BRB teria prejuízo com liquidação do Will Bank

Ailton Aquino disse que uma eventual liquidação do Will Bank, do Banco Master, levaria a prejuízos maiores para o Banco de Brasília

Will Bank (Divulgação)

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, disse durante depoimento à Polícia Federal (PF), no dia 30 de dezembro que uma eventual liquidação do Will Bank, do Banco Master, levaria a prejuízos maiores para o Banco de Brasília (BRB). A instituição foi liquidada no último dia 21.

"Existem muitos ativos do Will dentro do balanço do BRB. A morte do Will Bank - se não for possível resolver os problemas dentro do Raet -, o prejuízo do BRB será maior", disse Aquino, durante o depoimento.

O Will Bank foi poupado da liquidação em novembro, quando o BC decidiu liquidar o Banco Master e diversas empresas do grupo. O Banco Master Múltiplo, controlador do Will Bank, foi colocado em Regime de Administração Especial Temporário (Raet), pela avaliação de que o banco digital ainda poderia ser vendido. A expectativa acabou não se confirmando.

Durante o depoimento, Aquino explicou que o perfil do público do Will Bank, das classes C e D, foi levado em consideração. A avaliação, na diretoria colegiada, era de que esses clientes simplesmente deixariam de pagar os cartões em caso de liquidação. Também por isso, houve a opção por um Raet.

No mesmo depoimento, o diretor do BC avisou à PF que as perdas do BRB com a compra de ativos o Master poderia ultrapassar R$ 5 bilhões. O banco do DF pagou R$ 12,2 bilhões por carteiras de crédito falsas, mas conseguiu substituir cerca de R$ 10 bilhões por outros ativos do Master. No entanto, esses outros papéis também têm problemas e podem gerar prejuízos.