Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 102 milhões; veja as dezenas sorteadas

65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada

Agência Brasil

Publicado: 27/01/2026 às 22:19

Mega-sena/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.965 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57

65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada. 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada.

 

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

