Ao vivo: acompanhe assinatura de acordo entre Mercosul e União Europeia

Bandeiras do Mercosul e da União Europeia (Reprodução)

Representantes dos blocos de integração regional Mercosul e União Europeia (UE) assinarão, neste sábado (17), um acordo de livre comércio, aprovado por maioria dos 27 países que integram a UE.

O tratado será assinado no teatro José Asunción Flores, do Banco Central do Paraguai. A cerimônia está marcada para iniciar a partir das 12h15, no horário de Brasília.

O Banco Central é cenário simbólico para a firmação deste acordo, pois se trata do local foi assinado o Tratado de Assunção, considerado o primeiro passo para a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Desde dezembro de 2025, o Paraguai é líder temporário do bloco.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não poderá comparecer à cerimônia por questões de agenda. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, representará o Brasil. Participarão do evento outros representantes dos países-membros: os presidentes Javier Milei (Argentina); Rodrigo Paz (Bolívia); Santiago Peña (Paraguai) e Yamandú Orsi (Uruguai), bem como da cúpula europeia, como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu.

Nessa sexta-feira (16), o presidente Lula recebeu Ursula e Costa no Rio de Janeiro, onde discutiram a implementação do acordo comercial e outros temas da agenda internacional.

Acompanhe ao vivo

O evento será transmitido no canal do Youtube do Mercosul, com transmissão marcada para iniciar as 12h00. Confira:

O acordo

O texto estabelece a gradual eliminação de tarifas de importação para mais de 90% do comércio bilateral, envolvendo bens industriais (máquinas, ferramentas, automóveis e outros produtos e equipamentos) e produtos agrícolas.

Segundo o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o acordo comercial deve entrar em vigor ainda no segundo semestre deste ano.