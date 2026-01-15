° / °
Acordo comercial

Lula não participará de assinatura do acordo UE-Mercosul no Paraguai

Na cerimônia estarão presentes o presidente anfitrião, Santiago Peña, e o uruguaio Yamandú Orsi

AFP

Publicado: 15/01/2026 às 16:39

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva/ Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá à assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, no sábado (16), no Paraguai, disse à AFP uma fonte da Presidência brasileira.

Lula "não vai" ao encontro, afirmou a fonte, explicando que a assinatura foi inicialmente planejada como um evento em nível ministerial, e que o Paraguai enviou "convites para alguns presidentes irem na última hora".

Na cerimônia estarão presentes o presidente anfitrião, Santiago Peña, e o uruguaio Yamandú Orsi. Também é esperada a presença do argentino Javier Milei.

 

